Zeynep Bastık evleniyor! Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğün tarihi belli oldu!

Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gösterişli bir düğünden kaçındı. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak. Ünlü popçunun nikah tarihi belli oldu. İşte Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın nikah tarihleri…
Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:30Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:21ABONE OL
Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış'la Haziran'da evleniyor. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.