Haberler > Günaydın Haberleri > Zeynep Bastık evleniyor! Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğün tarihi belli oldu!

evleniyor! Zeynep Bastık ile ’ın belli oldu!

Son dönemde yıldızı parlayan , mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gösterişli bir düğünden kaçındı. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak. Ünlü popçunun belli oldu. İşte Zeynep Bastık ile ’ın nikah tarihleri…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:21 ABONE OL
Zeynep Bastık evleniyor! Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğün tarihi belli oldu!

, nişanlısı 'la Haziran'da evleniyor. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep Bastık evleniyor! Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğün tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN