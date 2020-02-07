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Turan ikinci bebeğinin ismini açıkladı! Aslıhan Doğan ile 'ın bebeklerinin isi belli oldu

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan ve Turan çifti geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Kalabalık bir aile olmak isteyen Aslıhan, şimdilerde ikinci bebeklerine hamile. Bir alışveriş festivalinde görüntülenen , ikinci bebeğine koyacağı ismi de ilk kez açıkladı. Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğine hamileyken 8 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarından kurtulmuştu. Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğine bakın hangi ismi verecek…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:02 ABONE OL
Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğinin ismini açıkladı! Aslıhan Doğan ile Arda Turan'ın bebeklerinin isi belli oldu

'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığından bahsederek bebeğine adını koyacağını söyledi.
ASİL ASLAN ADINI VERDİLER
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen , hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

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Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğinin ismini açıkladı! Aslıhan Doğan ile Arda Turan'ın bebeklerinin isi belli oldu
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