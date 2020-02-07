Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğinin ismini açıkladı! Aslıhan Doğan ile Arda Turan'ın bebeklerinin isi belli oldu

Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığından bahsederek bebeğine Asil Aslan adını koyacağını söyledi.

ASİL ASLAN ADINI VERDİLER

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.