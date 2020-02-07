Göksel ‘Ben Fena Aşığım’ diyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk pop müziğinin özel seslerinden, şarkı yazarı ve yorumcu Göksel, müzik yolculuğuna iddialı bir şarkı ile devam ediyor. Arka arkaya çıkardığı büyük ilgi gören single şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Göksel, 'Ben Fena Aşığım' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz yıl yaptığı şarkılarla radyolarda en çok çalınan ve en beğenilenler arasında yerini alan Göksel, 2020 yılına sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sabi Saltiel'e ait olan 'Ben Fena Aşığım' şarkısı ile müzikteki iddiasını devam ettirecek. Geçtiğimiz yıl en çok konser veren isimlerinden olan Göksel 'Ben Fena Aşığım' ile turnelerde dinleyenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.