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ile evleniyor mu? 'dan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile ilgili mesajı!

ve 'nın şarkıcı oğlu uzun bir süredir ile birlikte. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin eğlenceli fotoğraflarına beğeni yağıyor. Yasemin Şefkatlinin son paylaşımı ise Çırağan Palace Kempinski'deki alışveriş festivaline tasarımcı olarak katılıp açtıkları stantdan geldi. İdo Tatlıses kendi imzasını attığı spor kıyafetleri, Yasemin ise çanta tasarımlarını beğeniye sundu. En büyük desteği İdo'nun annesi Derya Tuna'dan aldılar. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin aşklarına çok olumlu bakan Derya Tuna'dan çiftin evlilikleriyle açıklama geldi. Derya Tuna'nın sözleri üzerine İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor mu? sorusu sosyal medyada çok merak edildi...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:21 ABONE OL
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor mu? Derya Tuna'dan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile ilgili evlilik mesajı!

ve 'nın şarkıcı oğlu uzun bir süredir ile birlikte. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin eğlenceli fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor mu? Derya Tuna'dan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile ilgili evlilik mesajı!
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