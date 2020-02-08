Kevser Çatalkaya’nın hikayesi güne damgasını vurdu! Kocasının ihanetine uğrayan genç kadın Esra Erol’un programında…

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Kevser Çatalkaya'nın hikayesi güne damga vurdu. 6 yıllık eşi Orhan Çatalkaya tarafından aldatılan Kevser Çatalkaya boşanmak İçin Esra Erol'un kapısını çaldı.

EŞİ ALDATTI EVLİLİ BİTTİ

2014 yılında büyük bir aşkla evlenen ve 4,5 yaşında çocukları olan Kevser -Orhan Çatalkaya çifti, Orhan Çatalkaya'nın Fatma Sinem kuru ile eşini aldatması ile evliliklerinin çatırtıya uğradığını ifade etti.

Canlı yayına bağlanan Orhan Çatalkaya, Fatma Sinem kuru ile beraberliğim oldu diyerek iddiaları doğruladı. Öte yandan gelen onlarca ihbarda Fatma Sinem kuru birçok ailenin yuvasını dağıttığı yönündeydi.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kadın "2018 yılının Nisan ayında aldatıldığını öğrendim. Bir gece yarısı telefonumu aldı kurcaladı ve bana geri getirdi. Ne yapıyorsun diye sorduğumda sen beni aldatıyorsun dedi, bende bunu duyunca eşimi dövdüm. Aslında telefonumda aradığı şey Fatma Sinem kurunun benim telefonuma yolladığı fotoğraf ve mesajlarmış" dedi. Esra Erol ise biz her zaman kadına şiddeti işliyoruz ama şiddetin cinsiyeti yok ifadelerini kullandı.