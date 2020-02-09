Mağazada mı yoksa internette mi daha ucuz diye araştırın

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirimler başladı.Ancak bu indirimlerden doğru yararlanmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte satın alacağınız ürünleri ucuza getirirken aşağıdaki önerilere kulak verebilirsiniz...■ Mağazada beğendiğiniz şeyleri, internetteki sitelerden kontrol etmek, ucuz alışveriş için güzel bir yöntem.Mağazadaki birçok ürün, aynı zamanda internetteki indirimli alışveriş sitelerinde olabiliyor. Mağazada deneyip beğendikten sonra internetten kontrol edip alırsanız, yüzde 50'ye varan indirimlerle karşılaşabilirsiniz.■ Alışveriş yapmadan, alacağınız şeylerin araştırmasını yapın. Mağazada mı daha ucuz, yoksa internette mi? İnternetteki sitelerden hangisinde daha fazla indirim yapılmış, hangisinde kargo ücreti yok? Bu sorulara yanıt bulduktan sonra en uygun fırsatı havada kapın.■ Büyük AVM'ler ve zincir mağazaların yanı sıra pasajları da dolaşabilirsiniz.Mağazalarda beğendiğiniz kıyafetler, ihraç fazlası olarak ya da sezon sonu fazla kalanlar olarak buralara düşüyor.■ Gazetelerin arasından çıkan, kapınızın demirine sıkıştırılan o broşürleri de mutlaka inceleyin. Mutfağın, evin o haftaki ihtiyaçlarını çok daha ucuza getirebilirsiniz.■ İnternetteki fiyatları karşılaştırmak için kullanılabilecek bir sürü site var. Bu sitelere aradığınız ürünleri yazarak, hangi sitede en ucuza bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.■ Pazarlık yapın. Eğer yapabiliyorsanız, yeteneğiniz varsa; tahmin edemeyeceğiniz kadar indirim yaptırabilirsiniz.Etiket sistemi kullanmayan her yer ürüne pazarlık payı koyuyor; en azından deneyebilirsiniz.■ Mağazaların hediye çeklerini, internet sitelerin ise size özel verdikleri kodları kullanın.■ Para/puan biriktiren kartlardan, uygulamalardan yararlanın. Sonra da bu puanları/ paraları harcayın. Yani biriktirdiğiniz puanlar sayesinde bir sonraki alışverişi bedavaya getirmiş olacaksınız. Eskiden her mağazanın kendi kartı varken şimdi birçok mağaza ortak kart kullanıyor. Böylelikle puanları daha çabuk biriktirebiliyorsunuz.Aynı zamanda internetteki çeşitli sitelere ve uygulamalara üye olursanız, anlaşmalı mağazalardan da para/ puan biriktirip dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.■ Fabrika satış mağazalarına uğrayın. Tekstil konusunda iddialı olan Türkiye, ünlü markaların üretim yaptırdığı ülkelerden... Fabrikaların yanında bulunan bu mağazaları mutlaka gezin.■ Sezon sonlarında olan büyük mağaza indirimleri, alışveriş merkezlerinde izdihama yol açıyor. Bazı mağazalarda çok iyi olan bu indirim oranları alışveriş için en iyi dönem. Ama siz yine de izdiham sırasında hasar almak istemiyorsanız hafta sonları mağazalarda bulunmayın.

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