‘Ömer Seyfettin’i gençlerle buluşturacağız’

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TÜRK edebiyatının usta kalemi Ömer Seyfettin, vefatının 100'üncü yılında Sancaktepe Belediyesi'nin kültür sanat sezonuna ismini veriyor. Belediyenin önceliği, Ömer Seyfettin'i gençlerle buluşturmak. Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında gerçekleşecek 'Dersimiz Ömer Seyfettin' etkinliğinde; usta isimler, gençlere hem Seyfettin'i anlatacak, hem de kitaplarını hediye edecek. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise bu konuyla ilgili şöyle konuştu: "Ömer Seyfettin, bizi biz yapan isimlerden biri. Ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı. Ona vefa borcumuzu böyle ödemeyi düşündük."