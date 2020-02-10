Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu karavanlarını yeniledi! Fiyatı dudak uçuklattı

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi. Yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettiren ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için de 300 bin lira harcadı. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi.

GÖNÜLLERİNCE TATİL...

Gözde çift Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'dan doğal yatırım... Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.