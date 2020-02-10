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’nın ’si ile karavanlarını yeniledi! Fiyatı dudak uçuklattı

diziyle ekranlara geri dönen Doğulu, karakteriyle gönüllere taht kurmayı başardı. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül Doğulu ile , karavanlarını değiştirdi. Gözde çift Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu, doğada geçirecekleri zaman için masraftan kaçmıyor. Birçok ünlünün aksine lüks otellerde yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Neslihan Atagü Doğulul ile Kadir Doğulu, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı. Uzun süredir motokaravan isteyen Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için bakın ne kadar harcadı!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 13:01 ABONE OL
Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu karavanlarını yeniledi! Fiyatı dudak uçuklattı

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Doğulu ile , karavanlarını yeniledi. Yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettiren ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için de 300 bin lira harcadı. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi.

GÖNÜLLERİNCE TATİL...

Gözde çift Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'dan doğal yatırım... Birçok ünlünün aksine lüks otellerde yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu karavanlarını yeniledi! Fiyatı dudak uçuklattı
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