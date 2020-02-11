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aşkı 'nda 'da buldu! Sefirin Kızı oyuncularından aşk mı yaşıyor?

dizisindeki karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. ile ekranlara gelmeye hazırlanırken oyuncularından güzel haber geldi. ile dizideki karısı 'yi canlandıran yeni bir aşka yelkan açtı. Hürriyet'in haberine göre 'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen oyunculardan olan Engin Akyürek ve Tülin Yazkan hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Tülin Yazkan kimdir? Tülin Yazkan kaç yaşında? soruları sosyal medyada en çok aratılanlardan oldu. Peki gerçekten Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk mı yaşıyor? İşte Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk iddiasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 08:15 ABONE OL
Engin Akyürek aşkı Sefirin Kızı'nda Tülin Yazkan'da buldu! Sefirin Kızı oyuncularından Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk mı yaşıyor?

dizisindeki karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. ile ekranlara gelmeye hazırlanırken oyuncularından güzel haber geldi.

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Engin Akyürek aşkı Sefirin Kızı'nda Tülin Yazkan'da buldu! Sefirin Kızı oyuncularından Engin Akyürek ve Tülin Yazkan aşk mı yaşıyor?
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