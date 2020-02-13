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'in eşi 'in annesi hayatını kaybetti

'in eşi 'in annesi hayatını kaybetti. Buse Terim, paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası ’nda defnedilecek." mesajını paylaştı. 'dan da başsağlığı mesajı geldi...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:59 ABONE OL
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti. Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." mesajını paylaştı.

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Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti
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