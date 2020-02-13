Kayak tutkunları kıyasıya yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

İKI binden fazla adrenalin tutkunu, kış sporu etkinliği olan Red Bull Homerun'da yarıştı. Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yapılan yarışları ünlü isimler de izledi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yarışta her merkezde ve kategoride birinciler belirlendi ve ödül kazandı. Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katıldığı Red Bull Homerun'da ünlü isimlerin uğrak noktası ise Uludağ oldu. Levent Özçelik, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütükve Gonca Vuslateri gibi isimler eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.