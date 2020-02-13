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: 10 yıldır tek kuruş kazanmadım! Sözleşmeden caymak istiyor

, yıllar önce anlaşma yaptığı Sony Music şirketiyle mahkemelik oldu. Ünlü popçu, 10 yıldır albümlerinden kendisine pay ödenmediğini söyleyerek sözleşmeden cayma hakkını kullanmak istediğini belirtti. Sony Music ise şarkıcının her yıl en az bir albüm yapmak ve eserleri üzerindeki mali hakları devretmek üzere anlaşma yaptığını, şu an menfaatlerini tehlikeye düşürecek bir durum olmadığını söyleyerek cayma davasına itiraz etti.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 13.2.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 08:29 ABONE OL
Şarkıcı Göksel: 10 yıldır tek kuruş kazanmadım! Sözleşmeden caymak istiyor

Pop müzik yorumcusu, şarkıcı ve söz yazarı , 20 yıl önce Sony Music şirketiyle yaptığı sözleşmeden, cayma hakkını kullanarak vazgeçti. Göksel, 10 yıldır albümlerden kendisine herhangi bir pay ödenmediğini iddia etti. Sony Music ise caymaya itiraz davası açtı.

İHTARNAME ÇEKTİ

İddiaya göre; Göksel ile Sony Music arasında 25 Ekim 2010'da 'Bant Yapma Sözleşmesi' yapıldı. Göksel, 2005'te bu müzik şirketiyle ek sözleşme yaptı. Sözleşmeye göre Göksel, her yıl en az bir albüm yapacaktı. Albümde yer alacak eserler üzerindeki her türlü mali haklarını da Sony Music'e devretti. 2001- 2009 yılları arasında beş albüm, Sony Music yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.

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Şarkıcı Göksel: 10 yıldır tek kuruş kazanmadım! Sözleşmeden caymak istiyor
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