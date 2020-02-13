Şarkıcı Göksel: 10 yıldır tek kuruş kazanmadım! Sözleşmeden caymak istiyor

Pop müzik yorumcusu, şarkıcı ve söz yazarı Göksel, 20 yıl önce Sony Music şirketiyle yaptığı sözleşmeden, cayma hakkını kullanarak vazgeçti. Göksel, 10 yıldır albümlerden kendisine herhangi bir pay ödenmediğini iddia etti. Sony Music ise caymaya itiraz davası açtı.

İHTARNAME ÇEKTİ

İddiaya göre; Göksel ile Sony Music arasında 25 Ekim 2010'da 'Bant Yapma Sözleşmesi' yapıldı. Göksel, 2005'te bu müzik şirketiyle ek sözleşme yaptı. Sözleşmeye göre Göksel, her yıl en az bir albüm yapacaktı. Albümde yer alacak eserler üzerindeki her türlü mali haklarını da Sony Music'e devretti. 2001- 2009 yılları arasında beş albüm, Sony Music yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.