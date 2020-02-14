Dünya bu aşkı konuştu

Dünyanın birçok ülkesinde gündeminde olan tek dizi, Hercai reyting rekorları kırıyor. Sevgililer Günü temalı sahneleriyle Hercai, son bölümünde izleyicisini coşturdu. Twitter'da en çok konuşulan kelime aşk oldu.

BUGÜN NELER OLDU

Tüm sosyal medya platformlarında izlenme ve etkileşim rekoru kıran Hercai, 32.Bölüm etiketi #istanbulumsensin sadece Türkiye'de değil her hafta olduğu gibi dünya gündeminde de kendine geniş yer buldu. 2019'un "Dijitalde en çok takipçi kazanan ve en çok konuşulan dizisi" olma özelliğini taşıyan Hercai'yi son bölümüyle de dünya listelerine girdi. Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Şili, Brezilya, Porto Riko'da twitter trend topik listelerinde de yer buldu.