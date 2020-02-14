İlk teaser tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Gel Dese Aşk' adlı dizi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk teaser'ıyla çok konuşuldu. Yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi; gerek senaryosu, gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi; görevleri ve istekleri arasında sıkışan insanların hikayesini ele alıyor.Dizi, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu dizinin senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait.