Son dakika haberi: Defne Samyeli'nin o sözleri sonrasında Cem Yılmaz'dan sosyal medya paylaşımı geldi! Serenay Sarıka aşkı...

Geçtiğimiz günlerde Atina'da birlikte görülen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz çifti aşk iddialarını doğrulayarak açık açık birlikte olduklarını belirtmişti. Bu gelişmeler magazin gündemine son dakika olarak düşerken, Defne Samyeli'den de konuyla ilgili aldatıldım açıklaması gelmişti. Samyeli, 'Mazur görün. Bilmiyormuşum, görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Konduramamıştım. Ama işini sağduyuyla yapan gazeteciler yapmış meğerse o haberi.' diyerek aldatıldığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili son olarak Cem Yılmaz göndermeli bir paylaşım yaparken, sosyal medyada bunun Defne Samyeli'ye olduğu iddia edildi. İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı…

CEM YILMAZ'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM! DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN…

Samyeli ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitiren Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Cem ve Serenay, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi. Romantik bir tatil yapan çift, Atina'dan ayrı ayrı döndü ama aşkı kabullendi.