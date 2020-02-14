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Ünlü şarkıcı sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!

, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Serdar Ortaç, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu. Serdar Ortaç, şarkıcı ile yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, son dönemde sık sık bir arada görüntülendiği yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 08:26 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez konuştu!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 6 ay önce tek celsede sonlandıran , şarkıcı ile yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, son dönemde sık sık bir arada görüntülendiği yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez konuştu!
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