Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez konuştu!

Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Serdar Ortaç, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu. Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, son dönemde sık sık bir arada görüntülendiği yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 14.2.2020 08:04Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 08:26ABONE OL
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 6 ay önce tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, son dönemde sık sık bir arada görüntülendiği yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez açıklama yaptı.