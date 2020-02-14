Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez konuştu!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 6 ay önce tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, son dönemde sık sık bir arada görüntülendiği yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında ilk kez açıklama yaptı.