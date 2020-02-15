Son dakika: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı sonrası Defne Samyeli bir ilke imza attı! Defne Samyeli'nin o hareketi...

Magazin gündemini günlerdir meşgul eden Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı daha çok konuşulacağa benziyor. Son dakika haberi olarak yayınlanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkını belgeleyen görüntüler sonrası neredeyse herkes yeni aşıkları konuşuyor. Defne Samyeli ile 1.5 yıl süren birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlanan Cem Yılmaz'ın ayrılığın ilk günlerinden itibaren adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. Sonrasında başta Defne Samyeli olmak üzere Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'da bu iddiaları yalanlamıştı. Güzel sunucu ise sosyal medya hesabından basın mensuplarını yalan haber yapmakla suçlamıştı.