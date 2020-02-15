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: ve aşkı sonrası bir ilke imza attı! Defne Samyeli'nin o hareketi...

gündemini günlerdir meşgul eden ve aşkı daha çok konuşulacağa benziyor. haberi olarak yayınlanan aşkını belgeleyen görüntüler sonrası neredeyse herkes yeni aşıkları konuşuyor. ile 1.5 yıl süren birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlanan Cem Yılmaz'ın ayrılığın ilk günlerinden itibaren adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. Sonrasında başta Defne Samyeli olmak üzere Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'da bu iddiaları yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Atina'da aşk kaçamakları belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın itiraflarından sonra Defne Samyeli ihanete uğradığını kabul etti. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı sonrası bir ilke imza attı. İşte Defne Samyeli'nin magazin dünyasından takdir toplayan o hareketi...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 12:17 ABONE OL
Son dakika: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı sonrası Defne Samyeli bir ilke imza attı! Defne Samyeli'nin o hareketi...

gündemini günlerdir meşgul eden ve aşkı daha çok konuşulacağa benziyor. haberi olarak yayınlanan aşkını belgeleyen görüntüler sonrası neredeyse herkes yeni aşıkları konuşuyor. ile 1.5 yıl süren birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlanan Cem Yılmaz'ın ayrılığın ilk günlerinden itibaren adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. Sonrasında başta Defne Samyeli olmak üzere Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'da bu iddiaları yalanlamıştı. Güzel sunucu ise sosyal medya hesabından basın mensuplarını yalan haber yapmakla suçlamıştı.

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Son dakika: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı sonrası Defne Samyeli bir ilke imza attı! Defne Samyeli'nin o hareketi...
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