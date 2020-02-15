Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım daha! "Birleşmiş Milletler..."

Defne Samyeli ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Alice müzikaline gittikten sonra katıldığı bir YouTube programında "Hiç birini stalk yapıyor musunuz?" sorusuna "Ben mesela Serenay Sarıkaya ne paylaşmış diye bakıyorum, bu hoşuma gidiyor adı stalk mı bunun" diyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Sarıkaya ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüntülendi. Bir kişinin aradaki yaş farkını sormasına sinirlenen ünlü komedyen "Nüfus müdürlüğünden mi geldiniz" diyerek tepkisini dile getirmişti. Cem Yılmaz'dan gelen son dakika paylaşımı gündem oldu.