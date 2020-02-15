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Haberi: ile aşk yaşayan 'dan yeni bir paylaşım daha! "Birleşmiş Milletler..."

Magazin gündeminin bir numaralı gündem maddesi şu sıralar ile ilişkisi! Tüm bu haberlerin ardından Cem Yılmaz’dan bir paylaşımı daha yapıldı. Yılmaz’ın eski sevgilisi ’nin “herkes gibi ben de aşk iddialarını okudum ama konduramadım, aldatıldım” sözlerinden sonra eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, şahsi Twitter hesabından paylaştığı gönderide Birleşmiş Milletler görselindeki "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar" notunu paylaşarak ironi yaptı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım daha! Birleşmiş Milletler...

ile birlikte 'nın başrolünde yer aldığı Alice müzikaline gittikten sonra katıldığı bir YouTube programında "Hiç birini stalk yapıyor musunuz?" sorusuna "Ben mesela Serenay Sarıkaya ne paylaşmış diye bakıyorum, bu hoşuma gidiyor adı stalk mı bunun" diyen , Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Sarıkaya ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüntülendi. Bir kişinin aradaki yaş farkını sormasına sinirlenen ünlü komedyen "Nüfus müdürlüğünden mi geldiniz" diyerek tepkisini dile getirmişti. Cem Yılmaz'dan gelen paylaşımı gündem oldu.

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Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım daha! "Birleşmiş Milletler..."
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