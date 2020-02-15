Turkuvaz yazarları okurlarla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Kitap yazarları, Yeşilköy CNR Kitap Fuarı ve Üsküdar kitap fuarında okurlarla buluşuyor. Tarihçi yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, bugün Üsküdar Kitap Fuarı'nda 'Biat, Bir Turgut Reis Romanı'nı imzalayacak. 'Coğrafya Kederleri' isimli kitabıyla Mustafa Akar, atv'de sabah haberlerini sunan İbrahim Sadri de yeni kitabı 'Ve Aşk' ile okurlarla bir araya gelecek. 'Dünyasızlar' isimli kitabıyla Kaan Murat Yanık ise yarın Üsküdar'daki fuarda yer alacak. CNR Kitap Fuarı'nda da SABAH yazarı Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı ziyaretçilerle bugün buluşacak. Donat ve Bursalı, 'Off The Record' isimli kitabı imzalayacak.