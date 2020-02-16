Günaydın Hafta Sonu’nda kahkaha tufanı

GÜNAYDIN Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunduğu ve A Para ekranlarında yayınlanan GÜNAYDIN HAFTA SONU programının bu haftaki konukları stüdyoyu kahkahaya boğdu* 3 yaşından beri dizilerde ve sinema filmlerinde oynuyorum. Tiyatroda yer almayı istiyordum. Şu sıralar 'Parantez İçindeki Kadın' adlı oyunda rol alıyorum. Ferhat Ergün'ün yazıp yönettiği, önyargıları anlatan bir oyun. Ayın 23'ünde Kenter Tiyatrosu'ndayız.* Bir anda karar verip gitmek istediğim yere giderim. Tek başıma gezmeyi seviyorum. Yamaç paraşütü yapmayı istiyorum.* 'Şahane Hayaller' filmi eğlenceli, güzel bir film oldu. Ekibi de çok beğendiler, güzel yorumlar geliyor. Turneye de çıkacağız. Yakın zamanda yeni bir film daha olacak.* Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de off road yaptım. Çok sevdim. Tamamen adrenalin. Değişik bir hobiydi.* 'Gitmişsin Çoktan' adlı şarkıyla döndüm. Şarkı, 5 yıldır bekliyordu diziler sebebiyle. Artık şarkıcılığa biraz daha ağırlık vereceğim.* Rap müzik popüler ama pop bitmez. Pop gelince rock ya da arabesk bitti mi? Bitmedi. Bu da böyle bir dönem.* Hayata romantik bakıyorum. Bu, kırılgan yapıyor tabii insanı. 40'larımdayım. Bu yaşlar farkındalık yaşlarım oldu.* 'Aşk Çağırırsan Gelir' adlı ilk sinema filmimle geliyorum.* Üç şarkı yaptık, adını 'Üçleme' koyduk. Üçünü birlikte paylaştık.* 'Yineleme' albümünde çalıştığımız kişilerle çalıştık. İyi müzik yapabilmek ve en güzelini verebilmek için iyi bir müzik dinleyicisi olmak gerek.* Marmaris'ten Karayipler'e yelkenli tekneyle gittik. 2.5 ay sürdü. Okyanusu geçtik. Balina ailesi gördük. Denizde olmanın başka bir felsefesi var.* Aralık'tan beri 'Sevmekten Öldü Desinler' tiyatro oyununu oynuyoruz. Şarkı söyleyip dans ettiğim bir oyun.* Prodüksiyon tiyatrosu, alışık olduğum bir şey değil. Kaynaşmayınca olmuyor. Mesela dizide de oyuncu arkadaşlarımla karavanda geyik yapmazsam olmaz. Sohbet etmediğim adamla oynayamam.* Bu ara çok fazla tiyatro oyunu var. TV'de mutlu olamayan insanlar tiyatroyu denemek istedi. Çünkü bir kısır döngüye girdi TV sektörü. Bilet fiyatları da az değil ama ona rağmen seyirci sahip çıktı tiyatroya. Bu da daha kaliteli işler yapma mecburiyeti doğuruyor.* Herkes oyuncu olabilir ama zeka, disiplin, kafa, yetenek önemli.

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