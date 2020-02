Sex and the City'de bakıcı Magda karakterini canlandıran oyuncu Lynn Cohen hayatını kaybetti!

Bir döneme damga vuran ve daha sonra beyaz perdeye de aktarılan Sex and the City'de yer alan ve birçok Hollywood yapımında kendini gösteren Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Sex and the City'de bakıcı Magda rolünü üstlenen 86 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

MAGDA OLARAK İZLEYİCİLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

1990'lara damga vuran Sex and the City'de oynayarak şöhrete kavuşan 86 yaşındaki Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Cohen, Sex and the City'de Cynthia Nixon'ın canlandırdığı başarılı iş insanı Miranda Hobbes'un tuttuğu bakıcı Magda olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.