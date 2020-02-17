Adriana Lima ile Emir Bahadır aşk mı yaşıyor? Adriana Lima’dan kafa karıştıran paylaşım

Adriana Lima, Sevgililer Günü'nde tek başına verdiği bir pozu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Bir süredir yalnız olan Adriana Lima, sevgililer günü paylaşımıyla şaşırttı. Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar'dan ayrıldığından beri yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı.

"KAYBETTİĞİN HER ŞEY BAŞKA BİR SURETTE BİR GÜN MUTLAKA GERİ DÖNER"

Dünyaca ünlü model, karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.