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ile ’un oğlu Burak 1 yaşına bastı! pahalı hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekti!

-Busel Varol çiftinin oğulları Burak, 1 yaşına bastı. Alişan, Swissotel’de görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Ancak büyükler, çocuklardan daha çok eğlendi. Alişan, rodeo gösterisi yaptı, Okan Kurt gibi erkek davetliler ise kurulan dev platformda langırt oynadı. Partiye, çiftin akrabalarının ve yakın dostlarının yanı sıra aralarında , Çağla Şıkel, Özlem Yıldız'ın da bulunduğu birçok ünlü sima katıldı. Alişan, oğlu Burak’ın doğum günü için kesenin ağzını açtı. Alişan’ın oğlu Burak’ın doğum günü için harcadığı para dudak uçuklattı. İşte Alişan ile çiftinin oğulları Burak’ın doğum günü partisi için harcadığı para…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:50 ABONE OL
Alişan ile Buse Varol’un oğlu Burak 1 yaşına bastı! Demet Akalın pahalı hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekti!

- çifti, oğulları Burak'ın 1'inci yaşgünü için Swiss Otel'de doğum günü partisi düzenledi. Partiye, çiftin akrabalarının ve yakın dostlarının yanı sıra aralarında , Çağla Şıkel, Özlem Yıldız'ın da bulunduğu birçok ünlü sima katıldı.

ALİŞAN'DAN 200 BİN LİRALIK DOĞUM GÜNÜ

Sahneye çıkarak doğum günü pastasını kesen Alişan-Buse Varol çifti, Burak için yazdıkları şarkıyı da seslendirdi. Mickey Mouse konseptli oyun alanlarının ve eğlenceli birçok aktivitenin yer aldığı organizasyona, Alişan'ın 200 bin lira ödediği öğrenildi.

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Alişan ile Buse Varol’un oğlu Burak 1 yaşına bastı! Demet Akalın pahalı hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekti!
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