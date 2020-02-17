Alişan ile Buse Varol’un oğlu Burak 1 yaşına bastı! Demet Akalın pahalı hediyeleri ile dikkatleri üzerine çekti!

Alişan-Buse Varol çifti, oğulları Burak'ın 1'inci yaşgünü için Swiss Otel'de doğum günü partisi düzenledi. Partiye, çiftin akrabalarının ve yakın dostlarının yanı sıra aralarında Demet Akalın, Çağla Şıkel, Özlem Yıldız'ın da bulunduğu birçok ünlü sima katıldı.

ALİŞAN'DAN 200 BİN LİRALIK DOĞUM GÜNÜ

Sahneye çıkarak doğum günü pastasını kesen Alişan-Buse Varol çifti, Burak için yazdıkları şarkıyı da seslendirdi. Mickey Mouse konseptli oyun alanlarının ve eğlenceli birçok aktivitenin yer aldığı organizasyona, Alişan'ın 200 bin lira ödediği öğrenildi.