Can, Sevgililer Günü konseri için Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de sahneye çıktı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Can, sevenlerine bir de müjde verdi. Yaklaşık iki yıl önce 'Yeni Aşkım' adlı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Can, İstanbul'a döner dönmez yeni albüm için stüdyoya gireceğini söyledi. Albümü için Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Emre Moğulkoç, Sezgin Gezgin ve sektörün birçok ünlü aranjörü ile çalışacağını belirten ünlü şarkıcı, albümünde 12 şarkının yer alacağını belirtti.