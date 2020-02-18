3 milyonu aştılar

Geçmişten günümüze değerli eserlerin yanı sıra günümüzün popüler parçalarını da müzikseverlerle buluşturan Poll Production, 3 milyon abone sayısı ile YouTube'da bağımsız müzik kanalları arasında zirveye yerleşti. Polat Yağcı yönetiminde 2011 yılında açılan Poll Production YouTube kanalında 2 bin 345 tane klip yer alıyor. Kanaldaki içerikler bugüne kadar toplam 4 milyardan fazla kez izlendi.
MÜZIK ŞİRKETLERİNİN ABONE SAYILARI
Sony Music Türkiye 270 B
Doğan Music Company 713 B
Seyhan Müzik 297 B
Avrupa Müzik 569 B
Pasaj Müzik 109 B
Emre Müzik 458 B
Kalan Müzik 1.19 M
Dokuz sekiz müzik 2.71 M
Poll Production 3.10 M