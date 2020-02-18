3 milyonu aştılar

BUGÜN NELER OLDU

Geçmişten günümüze değerli eserlerin yanı sıra günümüzün popüler parçalarını da müzikseverlerle buluşturan Poll Production, 3 milyon abone sayısı ile YouTube'da bağımsız müzik kanalları arasında zirveye yerleşti. Polat Yağcı yönetiminde 2011 yılında açılan Poll Production YouTube kanalında 2 bin 345 tane klip yer alıyor. Kanaldaki içerikler bugüne kadar toplam 4 milyardan fazla kez izlendi.Sony Music Türkiye 270 BDoğan Music Company 713 BSeyhan Müzik 297 BAvrupa Müzik 569 BPasaj Müzik 109 BEmre Müzik 458 BKalan Müzik 1.19 MDokuz sekiz müzik 2.71 MPoll Production 3.10 M