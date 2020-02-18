'Bir Zamanlar Çukurova' ekibine Adanademirspor forması

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Oscarları olarak bilinen 5 Ocak Ödülleri, Adana Sheraton Otel'de sahiplerini buldu. Türkiye'nin ünlü ve başarılı isimlerine Adana'nın üst düzey bürokratları tarafından ödül verildiği törene katılanlar arasında, iki sezondur Adana'da çekilen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi de vardı.Geceye dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile başrol oyuncuları Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova katıldı. İki yıl boyunca 'Dila Hanım' dizisinin çekimleri dolayısıyla Adana'da bulunan Hatice Şendil de davetliler arasındaydı. Yılın ödüllerinin yanı sıra 5 Ocak Gazetesi'nin de 21'inci yaşının kutladığı gecede; 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibine, Adana Demirspor forması ve hediyeler takdim edildi.