Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı! Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yaymakla suçlanmıştı...

Ülü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun olaylı boşanma davasında taraflar bugün son olarak hakim karşısına çıktı. Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, bu sabah boşanmak üzere Kartal Anadolu Adliyesi'ne geldi.