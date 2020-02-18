Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı! Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yaymakla suçlanmıştı...

Ülü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun olaylı boşanma davasında taraflar bugün son olarak hakim karşısına çıktı. Boşanma süreci hayli sanılı olan ünlü çift Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu sonunda boşandı. Berk Oktay, boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.
Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:57ABONE OL
Ülü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun olaylı boşanma davasında taraflar bugün son olarak hakim karşısına çıktı. Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, bu sabah boşanmak üzere Kartal Anadolu Adliyesi'ne geldi.