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Oyuncu ile ! Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yaymakla suçlanmıştı...

Ülü oyuncu ile 'nun olaylı boşanma davasında taraflar bugün son olarak hakim karşısına çıktı. Boşanma süreci hayli sanılı olan ünlü çift Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu sonunda . Berk Oktay, boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:57 ABONE OL
Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı! Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yaymakla suçlanmıştı...

Ülü oyuncu ile 'nun olaylı boşanma davasında taraflar bugün son olarak hakim karşısına çıktı. Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, bu sabah boşanmak üzere Kartal Anadolu Adliyesi'ne geldi.

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Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı! Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yaymakla suçlanmıştı...
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