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: ile ile ilgili bomba iddia! evleniyor mu?

ve aşkı magazin gündeminin günlerdir konuştuğu olaylardan biri. Aşkın tarafları 'nın Atina'da görüntülenmesinin ardından belgelenen dedikodu aylar öncesinde ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılığının ardından sürpriz bir şekilde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile Defne Samyeli'den ihanet açıklaması gelmişti. Cem Yılmaz ile 1.5 yıl birliktelik yaşayan Defne Samyeli'yi üzecek bir haberi daha magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberine göre hızlı aşıklar Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın evilik hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu?

ve aşkı magazin gündeminin günlerdir konuştuğu olaylardan biri. Aşkın tarafları 'nın Atina'da görüntülenmesinin ardından belgelenen dedikodu aylar öncesinde ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılığının ardından sürpriz bir şekilde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile Defne Samyeli'den ihanet açıklaması gelmişti. Cem Yılmaz ile 1.5 yıl birliktelik yaşayan Defne Samyeli'yi üzecek bir haberi daha magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberine göre hızlı aşıklar Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın evilik hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika: Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ile ilgili bomba iddia! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu?
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