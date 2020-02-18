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Akartürk’ü anlatıyor

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Turnanın Türküsü Akartürk’ü anlatıyor
Hayatını sanata, türkülere adayan; farklı ses rengi ve kıvrak hançeresi ile her yöreden okuduğu türkülerle binlerce kişinin saygı ve sevgisini kazanan Bedia Akartürk'ün hayatı kitap oldu. Yeğeni Tolgahan Vurgun'un kaleme aldığı kitabın kapak fotoğrafını, ünlü fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy çekti. Sanatçının yaşam öyküsünün yanı sıra diskografisi, filmografisi, özel fotoğraf arşivi ve sanatçı dostlarının yazılarının yer aldığı 'Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü', Mona Kitap etiketi ile okuyucularla buluşacak.
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Turnanın Türküsü Akartürk’ü anlatıyor
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