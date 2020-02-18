Turnanın Türküsü Akartürk’ü anlatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hayatını sanata, türkülere adayan; farklı ses rengi ve kıvrak hançeresi ile her yöreden okuduğu türkülerle binlerce kişinin saygı ve sevgisini kazanan Bedia Akartürk'ün hayatı kitap oldu. Yeğeni Tolgahan Vurgun'un kaleme aldığı kitabın kapak fotoğrafını, ünlü fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy çekti. Sanatçının yaşam öyküsünün yanı sıra diskografisi, filmografisi, özel fotoğraf arşivi ve sanatçı dostlarının yazılarının yer aldığı 'Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü', Mona Kitap etiketi ile okuyucularla buluşacak.