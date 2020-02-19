4 oscarlı ‘parazit’ Türkiye’de de tarihe geçti

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92'İNCİ Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Özgün Senaryo' ve 'Yabancı Dilde En İyi Film' olmak üzere dört dalda Oscar kazanan Güney Kore filmi 'Parazit', Türk sinemaseverlerin de ilgisini çekti. Film, Türkiye'de son 12 yılda en çok izlenen Oscarlı film oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 62 bin 990 kişi tarafından seyredilen filmin, toplamda 225 bin 692 kişiye ulaştı. 11 milyon bütçeyle çekilen 'Parazit'in Türkiye hasılatı 4 milyon liraya, Oscar töreninden sonra artan ilgiyle birlikte tüm dünyada elde ettiği hasılat ise 170 milyona yaklaştı.