Beyaz Rüya: Kars Yolculuğu

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KARS NAMAZ VAKİTLERİ

tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesi kapsamında gerçekleştirilen turun kış aylarının en çok tercih edilen rotasına yolculuk yaptı. Kars seyahatine Aslı Hünel, Ümit Karalar ve aralarında iş dünyasından da isimlerin olduğu tur katılımcıları eşlik etti. Ankara'da başlayan ve 32 saat süren Turistik Doğu Ekspresi'ndeki yolculuk, eşsiz manzarasıyla Anadolu fonuyla unutulmaz bir deneyim yaşattı. Pervin Ersoy, "Ülkemizin her köşesi yaz ya da kış ayrı güzelliklerle saklı. Kars da bunların en güzidelerinden biri. Kış aylarında ülkemizin bu güzelliklerini keşfetmelerini herkese tavsiye ediyoruz" dedi.