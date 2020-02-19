Dağın müdavimleri

BUGÜN NELER OLDU

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde kayak tutkunlarının adresi Kartalkaya'da bir araya geldi. İşadamı Berk Köse, hafta sonunu eşi İpek Köse ve çocuklarıyla dağda geçirdi. Aile safari turuna katıldı. Turizmci Evren Teker, iş stresini eşi Mina Teker ve oğlu Baran ile birlikte Kartalkaya'da attı. Evren Teker, oğlunu kucağına alıp kaydı. İş kadını Öznur Yakın, eşi Burak Bey ve çocuklarıyla öğle yemeği yiyip manzaranın tadını çıkardı. İş adamı Doruk Kaya'ya ise dağda eşi Tuğana Kaya ve arkadaşları sürpriz bir yaşgünü partisi düzenledi. Kartalkaya'nın müdavimlerinden iş adamı İlker Çebi de kayak yapıp stres attı.