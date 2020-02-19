Kayıp kadının sırrını Müge Anlı çözdü!

Evli ve iki çocuk annesi Dursiye Sağlam (40), 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayboldu. Sağlam'ın kızı Derya Sağlam ve erkek kardeşi Hüseyin Er, önceki gün 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınına katıldı. Kızı, ev ekonomisine katkıda bulunmak için bir kafeteryada çalışan Dursiye Hanım'ı kaybolduğu gün, eski iş arkadaşı Ahmet'in aldığını söyledi. Bu bilgiler üzerine canlı yayına bağlanan Ahmet, şunları söyledi: "Dursiye Abla, benimle, görüşmek istedi. Canı sıkkındı. 2-3 senedir birbirimizi tanıyoruz, aramızda abla-kardeş ilişkisi var. Birinin gelip alacağını söyledi. Benden de borç para aldı."Ahmet, Anlı'nın "Aranızdaki ilişkinin ablakardeş ilişkisi olduğuna emin misiniz?" sorusuna da "Elbette. Evli ve çocuk sahibiyim" diye yanıt vererek kayıpla ilgisi olmadığını açıkladı. Yayını takip eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahmet'i gözaltına alınca acı gerçek ortaya çıktı.Emniyette yapılan sorguda Ahmet; aynı gün canlı yayında aralarında abla- kardeş ilişki olduğunu söylediği Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettirdi. Bir süredir birlikte olduklarını, beraberliklerinin yakın çevreleri tarafından da bilindiğini söyleyen Ahmet, cinayeti nasıl işlediğini de anlattı: "Dursiye ile ilişkimizi bitirmek istedim ama o istemedi ve aramızda arbede çıkıtı. Bu sırada onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yakarak ortadan kaldırmak istedim fakat beceremeyince Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki bir kasabanın yol kenarına attım."

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