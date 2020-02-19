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Son Dakika… ile 'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni gelişme… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu?

ile güzel oyuncu aşkı magazin gündemine Son Dakika olarak bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti. Son olarak evlenecekleri iddia edilen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşklarını sosyal medyaya da taşıdı. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yorum yazarak dikkatleri tekrar üzerine çekti. Bakın, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkay’nın sosyal medya hebasından paylaştığı fotoğrafın altına ne yorum yazdı…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 08:28 ABONE OL
Son Dakika… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni gelişme… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu?

Atina tatiliyle belgelenen ve aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum magazin gündemine son dakika olarak düştü. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Son Dakika… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni gelişme… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu?
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