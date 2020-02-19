Son Dakika… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni gelişme… Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu?

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum magazin gündemine son dakika olarak düştü. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.