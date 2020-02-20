Çukurova’nın cimri Gaffur’u şaşırttı!

GAFFUR ÜZÜM'LE SEKSEK OYNADI!

Aileye neşe getiren Üzüm kızla Gaffur çocukluğuna döndü. Oyun oynarken, Üzüm kızın ayakkabılarının eski ve çamur içinde olduğunu görünce, kıyamadı. Çarşıya gitmeyi teklif etti. Onu gezdireceğini, balıklı havuzdaki balıkları göstereceğini, ciğer yedireceğini söyleyerek ikna etti. Aslında amacı ona yeni bir çift ayakkabı almaktı…

ÜZÜM KIZIN KIRMIZI PABUÇLARI!

Çukurova'da cimriliğiyle nam salan Gaffur Ağa, konu Üzüm olunca harcadıkça harcadı. Önce ona bir çift kırmızı ayakkabı aldı. Sonra da ciğer ısmarladı. Masayı donatan Gaffur, Üzüm kızın "evdekilere de ciğer alalım" isteğini kırmadı. Üzüm'ün hatırına Saniye, Gülten ve Fadik için de paket yaptırdı. Ciğer yerlerken, yanlarından gelen geçenin "kızın mı?" diye sorması Gaffur'un çok hoşuna gitti.

BANA "BABA" DEDİ SANİYE!

Gaffur ve Üzüm kız eve neşe içinde döndü. Onu karşılayan Saniye'ye ne yaptıklarını anlatan üzüm "Gaffur Babam bana ayakkabı aldı" deyiverdi. O ana kadar Gaffur Ağa'ya "Gaffur amca" diyen Üzüm, ona "baba!" demişti. Gaffur kalbinden vurulmuş gibi oldu. Hayatında ilk defa bir çocuk ona "baba!" demişti. "Bana "baba" dedi Saniye!" defalarca bu cümleyi tekrarladı. "Ne kadar güzel şey baba olmak!" diyen Gafur ölse gam yemeyecekti.