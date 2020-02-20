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’ın Ela’sı setlere geri dönüyor! müjdeli haberi verdi!

dizisinde karakteriyle yıldızı parlayan , evlendikten sonra mesleği bırakmış ve bir daha setlere dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Özilhan fikrini değiştirdi ve dizi tekliflerine yeşil ışık yaktı. , önceki gün Bebek'te arkadaşları ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Konuk oyuncu olarak bir dizide yer aldıktan sonra setlere devam edip etmeyeceği merak edilen "Şu an öyle bir düşüncem yok, ama güzel bir senaryo gelirse oynarım tabi ki" dedi. Özilhan arkadaşlarının beklediğini belirterek, gazetecilere teşekkür edip oradan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:33 ABONE OL
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere geri dönüyor! Yasemin Özilhan müjdeli haberi verdi!

dizisinin ardından oyunculuğa ara verip bir dizide konuk oyuncu olarak oynayan , setlere geri dönme konusunda kararını netleştirdi.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

, 2002'de oyunculuğa başlamış, 2011'de ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı. 2 ay önce bir dizide konuk oyuncu olarak katılan fikrini değiştirdi. Yasemin Özilhan"İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim" dedi.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere geri dönüyor! Yasemin Özilhan müjdeli haberi verdi!
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