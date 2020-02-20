Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere geri dönüyor! Yasemin Özilhan müjdeli haberi verdi!

Doktorlar dizisinin ardından oyunculuğa ara verip bir dizide konuk oyuncu olarak oynayan Yasemin Özilhan, setlere geri dönme konusunda kararını netleştirdi.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yasemin Özilhan, 2002'de oyunculuğa başlamış, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı. 2 ay önce bir dizide konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. Yasemin Özilhan"İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim" dedi.