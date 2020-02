Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir hayatında kmse yoktu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e, her fırsatta kız bakması sık sık magazin sayfalarına haber oluyordu. Oğulcan Engin sonunda gönlünü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'na kaptırdı. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüpoğlu önceki akşam ilk kez Bayi Toplantası filminin galasında yan yana görüntülendi.