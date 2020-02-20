Göbeklitepe podyuma taşınıyor

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Yaptığı şovlar ve podyumunda yürüttüğü dünyaca ünlü top modeller ile uluslararası bir üne kavuşan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez ünlü top model Alessandra Ambrosio'yu Göbeklitepe'de yürütecek. 17 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şov için özel bir sahne hazırlanıyor. Koreografisini Yasin Soy'un hazırladığı şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak. Defile alanı, dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Ünlü top model Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.TÜM dünyanın dikkatini Anadolu'ya çeken Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şunları söyledi: "Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleştirip gündem yaratacağız."