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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı resmiyete bindi! Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ailelerini tanıştırdılar...
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı resmiyete bindi! Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ailelerini tanıştırdılar...
Geçtiğimiz yıl kendi gibi oyuncu eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile Şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile paylaşım yapmasıyla ortaya çıkan aşkın yankıları sürerken ünlü çiftten bir haber daha geldi. Taze aşıklar Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birlikteliklerini bir adım öteye taşıyacak ailelerini tanıştırdıkları iddia edildi. Posta'da yer alan habere göre; Hekimoğlu dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin aileleri de tanıştı hatta Kaan Yıldırım'ın ailesi, Hadise'yi çok sevdi. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:56Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:57ABONE OL
Geçtiğimiz yıl kendi gibi oyuncu eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile Şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.