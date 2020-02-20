‘Kaan’la sahneye çıkmak istemem’

BUGÜN NELER OLDU

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, 'Aşktan Ölen Var mı?' adlı parçası için stüdyoya girdi. Yeni şarkısını ilk dinleyenin kızı Kristal İlayda olduğunu belirten Ural, "İlayda evde müzik eksperi. Küçük bir rockstar yetiştiriyoruz" diye konuştu. Eşinin kendisine destek verdiğini söyleyen Ural, "Onun gibi bir üstat yanımda olduğu için çok şanslıyım" dedi. Beş yıl aradan sonra sahnelere döneceğini söyleyen şarkıcı, müzikal yeteneklerinden çok özel hayatının konuşulmasıyla ilgili şunları söyledi: "Yanlış anlaşıldığım zamanlar oldu ama sular duruldu, olması gereken de buydu." Ural, "Eşinizle aynı sahneyi paylaşır mısınız?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kaan'la bir şeyler yapmak, onu kullanıyormuşum hissi yaratır, bu da müziğimin önüne geçer. Bunu istemem."