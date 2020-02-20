Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkından son dakika haberleri geliyor! Serenay Sarıkaya sevgilisinin evine mi taşındı?

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz ile yeni bir ilişkiye başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşamda aracında görüntülenen Sarıkaya, kendisini bekleyen muhabirin sorularına cevap vermedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.