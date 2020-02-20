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aşkından son dakika haberleri geliyor! Serenay Sarıkaya sevgilisinin evine mi taşındı?

Ünlü komedyen ile aşk yaşamaya başlayan 'dan son dakika haberleri geliyor! Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Alınan son dakika haberine göre; Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Serenay Sarıkaya, önceki akşam Cem Yılmaz'ın evine gitti. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:20 ABONE OL
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkından son dakika haberleri geliyor! Serenay Sarıkaya sevgilisinin evine mi taşındı?

Kendisinden 18 yaş büyük olan ile yeni bir ilişkiye başlayan , önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşamda aracında görüntülenen Sarıkaya, kendisini bekleyen muhabirin sorularına cevap vermedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkından son dakika haberleri geliyor! Serenay Sarıkaya sevgilisinin evine mi taşındı?
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