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Acun Ilıcalı dede oluyor! Acun Ilıcalı’nın kızı hamile olduğunu böyle duyurdu…

Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" olarak tanımladığı kızı 'nın hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü. İşte Banu Ilıcalı’nın hamilelik haberiyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:22 ABONE OL
Acun Ilıcalı dede oluyor! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile olduğunu böyle duyurdu…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 3 yıl önce evlenen kızı 'nın hamile olduğu ortaya çıktı. 4,5 aylık hamile olan Banu Ilıcalı'nın bebek müjdesi Acun'u sevince boğdu. Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" olarak tanımladığı kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.

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Acun Ilıcalı dede oluyor! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile olduğunu böyle duyurdu…
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