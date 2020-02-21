Acun Ilıcalı dede oluyor! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile olduğunu böyle duyurdu…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 3 yıl önce evlenen kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı. 4,5 aylık hamile olan Banu Ilıcalı'nın bebek müjdesi Acun'u sevince boğdu. Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" olarak tanımladığı kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.