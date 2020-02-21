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‘Gençler, cover yerine alın size sıfır şarkı!’

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
‘Gençler, cover yerine alın size sıfır şarkı!’
Popun efsanesi Sezen Aksu, yeni şarkısı 'Ben de Yoluma Giderim'i bugün dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu. Aksu, şarkıyı genç müzisyenlerin çalıp söyleyebilmesi için de bir ilke imza attı. Sanatçı, YouTube sayfasında şarkının hikayesini ve duyurusunu bir notla paylaştı:

ÇALIN, SÖYLEYİN!
"Fırından çıktıktan sonra biraz bekletilmiş yeni şarkıyı teslim ediyorum size. Notası ve armonilerine, verilecek linkten ulaşabilirsiniz. Buyurun size cover yerine, sıfır şarkı! Çalın, söyleyin, düzenlemesini değiştirin, sosyal mecralarda paylaşın."
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‘Gençler, cover yerine alın size sıfır şarkı!’
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