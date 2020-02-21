Son dakika haber: Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş yerine yeni Survivor yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve boks şampiyonu İrem Akın kimdir?

Geçtiğimiz Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2020'de iki büyük sürpriz yaşandı! Ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen basketbolcu Şaziye İvegin'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmasından sonra yeni Survivor yarışmacıları kim olacak? sorusu merak ediliyordu. Kulislerdeki iddialara göre milli boksör İrem Akın ile amatör futbolcu Erman Altıkardeş, yeni yarışmacılar olacak. Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

SURVİVOR'UN YENİ YARIŞMACISI İREM AKIN KİMDİR? NE İŞ YAPIYOR?

İrem Akın, milli bir boksördür. Tekirdağ'da dünyaya gelen İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, 60 kgda yarışıyor. İrem Akın sosyal medya hesabından sık sık boks maçındaki fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

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