Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Şubat 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Şubat 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Astroloji ve çocuk" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ŞUBAT 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: 2020 yılı şifreleri hiç olmadığı kadar çözerken, bugün gökyüzü bize her köşeden haber akıtacak. Mars-Uranüs 120'liği dünyada birçok ordunun konuşulacağını işaret ediyor. Devrim gezegeni atağa geçerken, TSK'nın öne çıktığını da göreceğiz. Ayrıca sağlık sektöründeki büyük gelişmeleri de yine bugünlerde duyacağız.

Koç: Bilişim sektöründe çalışan bir Koç burcuysan, sunuculardaki olası bir arıza mesai yapmana sebep olabilir. Evli ve çocuklu bir Koç burcuysan, çocuklarınla ilgilenmek için mesai bitimini iple çekeceksin.

Boğa: Çalıştığın yerdeki işlerin çok olsa da bu işleri bir an önce bitirmek için hızlı hareket ediyorsun. Maddi açıdan belli hedeflerin olduğu için para biriktirmeye başlayabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin bir konuda seni yanlış anlayabilir.

İkizler: Ailenle önemli bir konu hakkında tartışabilir, sonrasında onların da manevi desteğini omuzunda hissedebilirsin. Sporla ilgilenen bir İkizler burcuysan bugün daha dikkatli olmanda fayda var.