Ece Erken'in sosyal medya hesapları ifşa oldu! Ece Erken’in Instagram ile imtihanı devam ediyor!

Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, magazin programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu. Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı sürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, magazin programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.