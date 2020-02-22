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'in sosyal medya hesapları oldu! Ece Erken’in ile imtihanı devam ediyor!

’in popüler fotoğraf paylaşım programı ile imtihanı devam ediyor. Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları oldu. Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı magazin programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu. Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 14:39 ABONE OL
Ece Erken'in sosyal medya hesapları ifşa oldu! Ece Erken’in Instagram ile imtihanı devam ediyor!

Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu 'in, magazin programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken 'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu. Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı sürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, magazin programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

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Ece Erken'in sosyal medya hesapları ifşa oldu! Ece Erken’in Instagram ile imtihanı devam ediyor!
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