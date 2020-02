‘Filmlerde başrolde evde yan roldeyım’

rtan Saban, iki önemli projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 28 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Acı Kiraz' adlı filmde kötü bir karakteri canlandıran Saban, önümüzdeki günlerde atv'de başlayacak olan Osman Sınav dizisi 'Gel Dese Aşk'ta da izleyici karşısına çıkacak. İki projenin heyecanını yaşayan Saban, hem dizi ve filmini anlattı, hem de özel hayatı hakkında konuştu....İnsanlığın yarasını anlatıyoruz. Mülteci konusunu ele alıyoruz. Filmde hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenler, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır bir baba var. Çok kimlikli Makedonya'yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesi anlatılıyor.Borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeci, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçi var. Biz iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Filmimize güveniyoruz.Tam olarak iyi ya da kötü yok. Sebepli kötü herkes. Bir Balkanlı'yı oynuyorum, oranın dertleriyle haşır neşir olmuş, parçalanan Yugoslavya'nın savaşlarına katılmış. Kötü tarafta diyebiliriz. Silahlarla olmak sevimsiz, zor. Ben Rumeli kökenliyim, orada büyüdüm.Türkiye ana vatan, orası yavru vatan.Maalesef o tip aletlere şahit olduk. Keşke hep kalem olsa.Makedonya'da çekilecekti ama benim ısrarımla buradaki oyuncularla ve Türkçe çektik.Güzel bir ekip oldu. Oradaki mekanları bulma, kastı oluşturma konusunda benden yardım alındı. Bu film, benim okul arkadaşımın kısa öyküsünden geliştirildi. Buranın bakış açısıyla nasıl sentez oluşturabiliriz konusunda tavsiyelerimiz oldu. Mültecilik dünyanın derdi. Bu, Balkanlar üzerinden anlatılan bir insanoğlu problemi.Parçalanmış hayatlar var filmde. Parçalanmış bireylerin yüreklerinde yeşeren bir umut var. Bütün dağılmışlığın içinde bir umut vardır.Evrensel dertlerimiz var. Kimse filmdeki bireylerin konumuna düşmek istemez. Zaten filmde de, normal bir yaşam süren insanların nasıl bu noktalara geldikleri irdeleniyor.Herkes geniş kitleye ulaşmak ister. Biz oynadıktan sonra bizden çıkıyor. Doğru yapımcıyla çalışınca onun kazandığı parayı yine filme yatıracağını biliyorsunuz. Yanlış yapımcı daha fazla kazanınca hana, hamama yatırıyor.Biz filmden kazanıp filme yatıran ağabeylerle çalışmak istiyoruz. Bunlar da beş parmağın beşini geçmiyor. Yıllar içinde bunun ayrımını yapıyorsun. Yanlış işler de yaptık ama sonrasında kiminle çalışıp kime sadece selam verip geçip gideceğini öğreniyorsun.Osman Ağabey'le çalışmak benim için uzun bir tatilden eve dönmek gibi bir şey. Birlikte beşinci işimiz. İki taraf da birbirinden memnun ki çalışıyoruz. Sözünün eridir, ahlaklı, işini severek yapan biridir. Osman Aga iyidir.Hikaye, üç çiftin etrafında geçiyor. Temel olarak bir üçgen var. Ben de beyaz yakalılardan birini oynuyorum. Görünürde mutlu bir evliliği var ama aslında eşiyle ilişkilerinde kırgınlıklar, dargınlıklar yaşıyorlar.Evlilik, en güzel tohumu, verimi alabildiğin birortaklık. Hayatta evlattan daha büyük bir mutlulukyokmuş, onu gördüm. Çocuk her şeyi değiştiriyor. Birbaba olarak onun için elimden gelen her şeyi yapmayaçalışıyorum. Umarım eşim de, çocuğum da mutludur.Ben kendimdeneminim, yarası olangocunur. Allah, eşimve ben olanların doğrusunubiliyoruz. Butip şeyler sağlam olanilişkiyi daha da güçlendiriyor.Ben sadecebu haberleri yapanarkadaşlarıma teşekkürediyorum. Güçlüilişkimizi daha da güçlendirdiler.Hayır kısıtlamadım.Dünyanın enönemli işini yaptığımıdüşünmüyorum. İşimilk sırada gelmez.Ekmek parası kazandığımiçin işime müteşekkirim.Benim içinönce aile, evlat, dostlarım,hayatım, sonraiş geliyor. Sevdiğimarkadaşlarımla görüşüyorum.Meslektençok arkadaşım yok.Benim arkadaşlarımkalaycılar, kuyumcular,motorculardır,onlarla takılırım.Meslekte sürekli görüştüğüm,sevdiğiminsanlar var ama 10kişiyi geçmezBen evliliğiminbeşinci yıldönümündeyim,çok da mutluyum.Ömür boyusürdürmeyi istiyorum.Dizide; ilişkilerdekisorunları ve bunlarınnedenlerini arayacağız.Eksik olan nedir,birbirini çok seveninsanlar neden güvenlerinikaybeder, onlarabakacağız. İzleyici,"Böyle şeyler varmış,bunlardan sakınmaklazım" diyecek. Amacımızherhangi birkonuda ortak bilinçyaratmak.Adı gibideğiştirdi. Biriciğimizdiye düşünerekbu ismikoyduk. Allahisteyen herkesenasip etsin. 2 yaşındaoldu, artıkkonuşmaya başladı.Lokum gibi.Bana da düşkün.Hep söylerlerdiama yaşamakçok başka. Kendintatmadıkçaanlayamıyorsun.Babalık çokgüzel bir duygu.Evladın güzellikderecesini dünyadahiçbir şeyaşamıyor. Hayatımızınbaşrolükızımız. Evdebaşrol o, eşimleben yan rolüz.Replik kullanmadanbaşrolüelde ediyor. (Gülüyor)

