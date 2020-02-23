‘Filmlerde başrolde evde yan roldeyım’

rtan Saban, iki önemli projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 28 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Acı Kiraz' adlı filmde kötü bir karakteri canlandıran Saban, önümüzdeki günlerde atv'de başlayacak olan Osman Sınav dizisi 'Gel Dese Aşk'ta da izleyici karşısına çıkacak. İki projenin heyecanını yaşayan Saban, hem dizi ve filmini anlattı, hem de özel hayatı hakkında konuştu....
FİLMDE MÜLTECİ KONUSU ELE ALINIYOR
'Acı Kiraz' adlı filmde rol alıyorsunuz. Fragmanda birçok hikaye var. Ortak bir noktada mı kesişecek?
İnsanlığın yarasını anlatıyoruz. Mülteci konusunu ele alıyoruz. Filmde hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenler, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır bir baba var. Çok kimlikli Makedonya'yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesi anlatılıyor.
Borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeci, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçi var. Biz iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Filmimize güveniyoruz.
Kötü bir karakteri mi oynuyorsunuz?
Tam olarak iyi ya da kötü yok. Sebepli kötü herkes. Bir Balkanlı'yı oynuyorum, oranın dertleriyle haşır neşir olmuş, parçalanan Yugoslavya'nın savaşlarına katılmış. Kötü tarafta diyebiliriz. Silahlarla olmak sevimsiz, zor. Ben Rumeli kökenliyim, orada büyüdüm.
Türkiye ana vatan, orası yavru vatan.
Maalesef o tip aletlere şahit olduk. Keşke hep kalem olsa.
Sizin için ayrı bir önemi var o zaman filmin...
Makedonya'da çekilecekti ama benim ısrarımla buradaki oyuncularla ve Türkçe çektik.
Güzel bir ekip oldu. Oradaki mekanları bulma, kastı oluşturma konusunda benden yardım alındı. Bu film, benim okul arkadaşımın kısa öyküsünden geliştirildi. Buranın bakış açısıyla nasıl sentez oluşturabiliriz konusunda tavsiyelerimiz oldu. Mültecilik dünyanın derdi. Bu, Balkanlar üzerinden anlatılan bir insanoğlu problemi.
İzleyicinin dikkatini çeken ne olacak bu filmde?
Parçalanmış hayatlar var filmde. Parçalanmış bireylerin yüreklerinde yeşeren bir umut var. Bütün dağılmışlığın içinde bir umut vardır.
Evrensel dertlerimiz var. Kimse filmdeki bireylerin konumuna düşmek istemez. Zaten filmde de, normal bir yaşam süren insanların nasıl bu noktalara geldikleri irdeleniyor.
Gişe öngörünüz oluyor mu?
Herkes geniş kitleye ulaşmak ister. Biz oynadıktan sonra bizden çıkıyor. Doğru yapımcıyla çalışınca onun kazandığı parayı yine filme yatıracağını biliyorsunuz. Yanlış yapımcı daha fazla kazanınca hana, hamama yatırıyor.
Biz filmden kazanıp filme yatıran ağabeylerle çalışmak istiyoruz. Bunlar da beş parmağın beşini geçmiyor. Yıllar içinde bunun ayrımını yapıyorsun. Yanlış işler de yaptık ama sonrasında kiminle çalışıp kime sadece selam verip geçip gideceğini öğreniyorsun.
OSMAN AGA İYİDİR, SÖZÜNÜN ERİDİR
■ Osman Sınav'ın 'Gelse Dese Aşk' adlı dizisinde rol alıyorsunuz. Daha önce de defalarca ünlü yönetmenlerle çalışmıştınız. Sizin için konforlu olsa gerek...
Osman Ağabey'le çalışmak benim için uzun bir tatilden eve dönmek gibi bir şey. Birlikte beşinci işimiz. İki taraf da birbirinden memnun ki çalışıyoruz. Sözünün eridir, ahlaklı, işini severek yapan biridir. Osman Aga iyidir.
■ Dizi, çiftlerin yaşadıklarını mı konu ediyor?
Hikaye, üç çiftin etrafında geçiyor. Temel olarak bir üçgen var. Ben de beyaz yakalılardan birini oynuyorum. Görünürde mutlu bir evliliği var ama aslında eşiyle ilişkilerinde kırgınlıklar, dargınlıklar yaşıyorlar.
EVLATTAN DAHA BÜYÜK BIR MUTLULUK YOK
Evlilik sizin için ne ifade ediyor?
Evlilik, en güzel tohumu, verimi alabildiğin bir
ortaklık. Hayatta evlattan daha büyük bir mutluluk
yokmuş, onu gördüm. Çocuk her şeyi değiştiriyor. Bir
baba olarak onun için elimden gelen her şeyi yapmaya
çalışıyorum. Umarım eşim de, çocuğum da mutludur.
HABERLER İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRDİ
Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşınızla fotoğraflarınız çekilmiş ve eşinizi aldattığınız iddia edilmişti. Bu haberler çıkınca ne hissettiniz? Bir küskünlüğünüz oldu mu?
Ben kendimden
eminim, yarası olan
gocunur. Allah, eşim
ve ben olanların doğrusunu
biliyoruz. Bu
tip şeyler sağlam olan
ilişkiyi daha da güçlendiriyor.
Ben sadece
bu haberleri yapan
arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Güçlü
ilişkimizi daha da güçlendirdiler.
Hayatınızı kısıtladınız mı?
Hayır kısıtlamadım.
Dünyanın en
önemli işini yaptığımı
düşünmüyorum. İşim
ilk sırada gelmez.
Ekmek parası kazandığım
için işime müteşekkirim.
Benim için
önce aile, evlat, dostlarım,
hayatım, sonra
iş geliyor. Sevdiğim
arkadaşlarımla görüşüyorum.
Meslekten
çok arkadaşım yok.
Benim arkadaşlarım
kalaycılar, kuyumcular,
motorculardır,
onlarla takılırım.
Meslekte sürekli görüştüğüm,
sevdiğim
insanlar var ama 10
kişiyi geçmez
AMACIMIZ ORTAK BİLİNÇ OLUŞTURMAK
'Gel Dese Aşk'ta 20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesi anlatılıyor. Sizce ne oluyor da hisler değişiyor?
Ben evliliğimin
beşinci yıldönümündeyim,
çok da mutluyum.
Ömür boyu
sürdürmeyi istiyorum.
Dizide; ilişkilerdeki
sorunları ve bunların
nedenlerini arayacağız.
Eksik olan nedir,
birbirini çok seven
insanlar neden güvenlerini
kaybeder, onlara
bakacağız. İzleyici,
"Böyle şeyler varmış,
bunlardan sakınmak
lazım" diyecek. Amacımız
herhangi bir
konuda ortak bilinç
yaratmak.
KIZIM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Kızınız Biricik hayatınızı nasıl değiştirdi?
Adı gibi
değiştirdi. Biriciğimiz
diye düşünerek
bu ismi
koyduk. Allah
isteyen herkese
nasip etsin. 2 yaşında
oldu, artık
konuşmaya başladı.
Lokum gibi.
Bana da düşkün.
Hep söylerlerdi
ama yaşamak
çok başka. Kendin
tatmadıkça
anlayamıyorsun.
Babalık çok
güzel bir duygu.
Evladın güzellik
derecesini dünyada
hiçbir şey
aşamıyor. Hayatımızın
başrolü
kızımız. Evde
başrol o, eşimle
ben yan rolüz.
Replik kullanmadan
başrolü
elde ediyor. (Gülüyor)