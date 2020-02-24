Konserde ‘mod’u düştü ağladı

Ünlü popçu Mustafa Sandal, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda Harbiye'de art arda kapalı gişe iki konser veren Sandal'ın bu performansının biletleri de bir hafta öncesinden tükendi. Şarkıcı, sahneye çıkar çıkmaz seyirciye "Canlarım hoş geldiniz. Sizden bir şey rica ediyorum. Her şeyi unutun ve bu gece kendinizi bana bırakın" diye seslendi.

İKİ ŞARKIDA DÜET YAPTILAR

Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen konserde üç saat sahnede kalan Sandal'a, gecenin ikinci bölümünde popun sevilen bir diğer ismi İzel eşlik etti. 90'lı yıllarda İzel'in seslendirdiği, sözü-müziği Mustafa Sandal imzalı olan 'Emanet' ve 'Eyvallah' şarkısını birlikte söyleyen ikilinin performansı büyük alkış aldı. Ünlü popçu, konserin sonuna doğru akustik olarak yorumladığı 'Mod' şarkısında gözyaşlarını tutamadı. Şarkıyı seslendirirken çok duygulandığını söyleyen Sandal'a sevenleri alkışları ile eşlik etti.