Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Şubat 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kraliyet kadınlarını ne bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Plüton uyumsuzluğu paranın da üstesinden gelemeyeceği dertler var dedirtecek. Komplo teorileri artıyor. Eğer kıyamet kopacaksa nerde olacağından çok nasıl olacağını yazanların sayısı artabilir. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan-Rusya ilişkileri gündeme otururken, bir yandan da Rusya'nın Akdeniz'deki üslerinin sayısı artabilir.

Koç: Maddi anlamda güçlü olduğun bir gün. Aktif bir şekilde spor yapan bir Koç burcuysan, sporunu aksattığını düşünebilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin bir konu hakkındaki tembel tavırları seni sinirlendirebilir.

Boğa: Haftanın ilk gününe düşünceli bir şekilde başlıyorsun. Belki de uykunu istediğin gibi alamadın. İşinden memnun olmayan bir Boğa burcuysan çalıştığın yerde hoşnutsuz olduğun şeyleri yakın bir arkadaşına bahsedebilirsin.

İkizler: Yarıda bıraktığın bir işi acilen tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ediyorsun. Sağlık sorunlarından şikayetçi olan bir İkizler burcuysan, hafta içinde doktor randevusu alabilirsin.