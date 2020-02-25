Çağatay Ulusoy'un burnuna ne oldu? Çağatay Ulusoy mekandan eli yüzünde kaçtı...

Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi.