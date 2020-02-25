Çağatay Ulusoy'un burnuna ne oldu? Çağatay Ulusoy mekandan eli yüzünde kaçtı...
Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi. Tüm uğraşlarına rağmen görüntü vermekten kaçamayan Çağatay Ulusoy'un eli ile özellikle burnunu kapatmaya çalışması dikkat çekti. Çağatay Ulusoy'un yüzüne ne olduğu merak edildi...
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:43Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:54ABONE OL
Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi.