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'un burnuna ne oldu? Çağatay Ulusoy mekandan eli yüzünde kaçtı...

Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu , önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi. Tüm uğraşlarına rağmen görüntü vermekten kaçamayan Çağatay Ulusoy'un eli ile özellikle burnunu kapatmaya çalışması dikkat çekti. Çağatay Ulusoy'un yüzüne ne olduğu merak edildi...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:54 ABONE OL
Çağatay Ulusoy'un burnuna ne oldu? Çağatay Ulusoy mekandan eli yüzünde kaçtı...

Son olarak çekeceği film için aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu , önceki akşam arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi. Gittiği mekanın kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenen Çağatay Ulusoy, alkollü görüntü vermek istemedi.

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Çağatay Ulusoy'un burnuna ne oldu? Çağatay Ulusoy mekandan eli yüzünde kaçtı...
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